Бастрыкин заинтересовался нападениями приезжих в российском регионе
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после сообщений о нападениях на жителей Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В социальных сетях появилась информация о том, что в Новосибирске приезжие провоцируют конфликты с прохожими и пытаются похитить их имущество. Указывается, что эта группа мужчин уже долгое время занимается противоправными действиями.
СУ СК по региону начало доследственную проверку по статьям о хулиганстве и покушении на грабеж. Бастрыкин также поручил начальнику главка доложить об установленных обстоятельствах.
