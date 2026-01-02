В Оренбургской области семь человек пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей
В Бузулукском районе Оренбургской области столкнулись три автомобиля: Lada Vesta, ВАЗ-2111 и Haval. Информацию подтвердило ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Бузулук — Колтубановский возле села Новая Елшанка. По предварительной информации, водитель Lada Vesta начал обгон и выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено.
В результате аварии пострадали семь человек. Троих пассажиров Lada (41, 15 и 10 лет) доставили в больницу. Виновник ДТП и три человека из Haval обратились за медицинской помощью. После осмотра их отпустили домой.
