В Ленинградской области три человека погибли при столкновении аэролодки с мостом

02 января 2026, 21:39

Фото: Istock/Sergey Dolgikh

В Новоладожском канале Ленинградской области аэролодка с людьми столкнулась с наплавным мостом. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура





Происшествие случилось вечером 2 января. В результате столкновения судно перевернулось. Уточняется, что Волховстроевская транспортная прокуратура сейчас устанавливает точные обстоятельства инцидента.

«Три человека погибли. Один пострадал и был передан бригаде скорой помощи», — сказано в сообщении ведомства.