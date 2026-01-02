В Ленинградской области три человека погибли при столкновении аэролодки с мостом
В Новоладожском канале Ленинградской области аэролодка с людьми столкнулась с наплавным мостом. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура
Происшествие случилось вечером 2 января. В результате столкновения судно перевернулось. Уточняется, что Волховстроевская транспортная прокуратура сейчас устанавливает точные обстоятельства инцидента.
«Три человека погибли. Один пострадал и был передан бригаде скорой помощи», — сказано в сообщении ведомства.Информации о состоянии выжившего на текущий момент нет. Надзорный орган начал проверку. Специалисты выясняют все детали и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии под Мурманском, где течение реки унесло женщину, купавшуюся в ледяной воде.