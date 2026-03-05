Россиянин пошел под суд за спасение привидевшегося ему ребенка
Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 14 суток местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош во дворе дома на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщает «Мойка 78».
Как выяснилось, петербуржцу привиделось, что трое мужчин в белом микроавтобусе похитили ребенка и удерживают его в машине. Он попытался ворваться в автомобиль, но не смог. Тогда мужчина начал бить ножом по домофону, чтобы таким образом вызвать полицию.
Однако на самом деле все это время он лишь бегал с ножом, бил им припаркованные машины и приставал к прохожим. Очевидцы пытались успокоить буйного нарушителя, делая ему замечания, но он игнорировал их.
В суде петербуржец полностью признал вину. Он отметил, что толком не помнит происходившее, а свое поведение объяснил помутнением рассудка из-за количества выпитого спиртного. В итоге его признали виновным в мелком хулиганстве.
Читайте также: