Россиянин пошел под суд за спасение привидевшегося ему ребенка

05 марта 2026, 15:12

Петербуржца арестовали на 14 суток за пьяный дебош

Фото: iStock/Alexander Semenov

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 14 суток местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош во дворе дома на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщает «Мойка 78».