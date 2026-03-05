В Краснодаре гражданин Румынии получил срок за шпионаж в пользу Украины
Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов регион.
Обвиняемым стал Адриан-Давид Керчо. Следствие установило, что в ноябре 2024 года он самостоятельно вышел на связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В суде мужчину признали виновным по статье о шпионаже. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Приговор огласил Краснодарский краевой суд. Другие подробности дела в сообщении пресс-службы не приводятся.
