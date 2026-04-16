«Они не могли позвать на помощь»: пожарный в Тюмени вынес кошек из огня и спас им жизнь

16 апреля 2026, 15:53

В Тюмени пожарный спас трех кошек при тушении возгорания в квартире

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили, что пожарный Руслан Белоус во время тушения квартиры в Тюмени вывел женщину и трех кошек, а двум питомцам вернул дыхание. Об этом пишет РИА Новости.