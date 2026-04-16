«Они не могли позвать на помощь»: пожарный в Тюмени вынес кошек из огня и спас им жизнь
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили, что пожарный Руслан Белоус во время тушения квартиры в Тюмени вывел женщину и трех кошек, а двум питомцам вернул дыхание. Об этом пишет РИА Новости.
Огонь вспыхнул в среду на верхнем этаже дома на улице Республики. Спасатели потушили пламя на площади 30 квадратных метров. Сотрудники МЧС вывели трех человек, еще восемь жильцов покинули дом. Возгорание началось на девятом этаже. Руслан Белоус служит в МЧС больше десяти лет. Во время работы он вынес животных из задымленного жилья и помог двум кошкам прийти в себя.
В ведомстве отметили, что сотрудник не раз спасал питомцев из огня. За годы службы он выносил кошек, собак и даже черепах. На этот раз огнеборцы использовали автолестницу и выводили людей по лестничным пролетам.
Читайте также: