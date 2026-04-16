«Пил спиртное»: Выяснились детали ЧП в Казани, где четвероклассник выпал из окна
Появились подробности ЧП в Казани, где школьник выпал из окна третьего этажа. По информации Telegram-канала «РЕН ТВ|Новости», перед случившимся ребёнок выпил спиртное.
Как рассказали одноклассницы потерпевшего, которого зовут Миша, школьник сидел за партой в последнем ряду. Когда преподаватель повёл двух ребят с головной болью к врачу, ученик встал на подоконник и соскользнул вниз.
По словам девочек, виновата якобы учительница, которую недавно уволили. Женщина, утверждают школьницы, била и унижала Мишу. Когда администрация попросила её оставить рабочее место, педагог начала винить в этом мальчика. Тот, считают девочки, принял это близко к сердцу.
Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое по совокупности травм. Ребёнок проходит полное обследование в условиях приёмно-диагностического отделения. Следственные органы начали проверку по факту произошедшего.
Читайте также: