В Иркутской области нейросетевой аккаунт едва не привел к разводу

03 июня 2026, 09:56

Фото: iStock/kieferpix

Частный психолог Ольга из Иркутской области едва не развелась с владельцем транспортной компании Артёмом после переписки мужа с аккаунтом модели. Позже их дочь выяснила, что за этим профилем стояла нейросеть. Об этом информирует Telegram-канал Baza.