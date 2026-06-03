В Иркутской области нейросетевой аккаунт едва не привел к разводу
Частный психолог Ольга из Иркутской области едва не развелась с владельцем транспортной компании Артёмом после переписки мужа с аккаунтом модели. Позже их дочь выяснила, что за этим профилем стояла нейросеть. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Мужчина стал часто сидеть в телефоне, много переписывался и поставил несколько лайков фотографиям девушки по имени Алина. Ольга проверила его гаджет и нашла откровенную переписку. В сообщениях собеседница шутила на интимные темы, предлагала познакомиться ближе и звала перейти в другой мессенджер.
После этого супруга устроила скандал и заявила о намерении подать на развод. Их дочь спросила родителей, что произошло, и услышала две разные версии. Мать решила, что отец поддался на провокацию и начал общаться с другой женщиной. Артём утверждал, что лишь поставил лайки, не отвечал взаимностью и прекратил общение, когда собеседница начала звать его в сомнительные чаты.
Дочь сочла объяснение отца странным и решила сама проверить переписку и аккаунт. Она выяснила, что «Алина» не реальный человек, а сгенерированная нейросетью модель. Такой профиль использовали, чтобы заманивать мужчин в каналы с порно и отправлять им ссылки под видом продолжения общения. После этого дочь убедила мать не принимать поспешных решений. При этом Ольга теперь с осторожностью относится к отношениям с мужем и проверяет его мессенджеры.
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