Россиянин поссорился с возлюбленной, облил ее растворителем и поджег

26 августа 2025, 19:55

В Омске мужчина облил растворителем и поджег сожительницу

Фото: iStock/triocean

Житель Омска поссорился со своей возлюбленной, поджег ее и бросил в комнате общежития. Об этом информирует СУ СК РФ региона.