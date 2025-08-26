Россиянин поссорился с возлюбленной, облил ее растворителем и поджег
В Омске мужчина облил растворителем и поджег сожительницу
Житель Омска поссорился со своей возлюбленной, поджег ее и бросил в комнате общежития. Об этом информирует СУ СК РФ региона.
Согласно информации следствия, 34-летний мужчина и его 43-летняя сожительница употребляли алкогольные напитки в комнате общежития. Во время застолья между ними вспыхнула ссора.
В результате конфликта мужчина облил свою спутницу растворителем и поджег зажигалкой. Утром тело женщины было обнаружено, спасти ее не удалось.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, его заключили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Читайте также: