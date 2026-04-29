Россиянин избивал подростков на улице и избежал срока
В Екатеринбурге вынесли решение в отношении мужчины, который напал на подростков в Академическом районе. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе областного суда, фигуранта признали невменяемым.
В октябре 2025 года он без видимой причины избил троих несовершеннолетних на улицах района. Экспертиза показала, что в момент преступления мужчина страдал психическим расстройством и не мог осознавать характер своих действий или руководить ими.
Суд освободил его от уголовной ответственности по статье «Хулиганство». Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
