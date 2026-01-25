Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу из пистолета
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу, предварительно, из-за ссоры с женой из-за пиццы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых.
По информации ведомства, ночью 22 января в доме на улице Ломоносова были слышны звуки стрельбы. Правоохранительные органы установили, что стрелял машинист, ранее судимый за незаконное хранение оружия и нападение на представителя власти.
Шумовой пистолет, из которого палил тагильчанин в нетрезвом состоянии, нашли и изъяли сотрудники полиции в доме его тёщи, пояснил Горелых. Сам машинист заявил, что стрелял, чтобы «выпустить пар». По предварительным данным, причиной инцидента стал скандал, который устроила его супруга после того, как он потратил деньги на пиццу.
