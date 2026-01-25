Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу из пистолета

25 января 2026, 08:53

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из пистолета из-за пиццы

Фото: iStock/Inveno Media

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу, предварительно, из-за ссоры с женой из-за пиццы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых.