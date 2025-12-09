Россиянин поссорился со знакомым и выстрелил ему в пах из охотничьего обреза

09 декабря 2025, 18:22

В Ставрополье мужчина выстрелил в знакомого из обреза во время застолья

Фото: Istock/IndiaUniform

В Ставропольском крае во время застолья произошёл конфликт со стрельбой. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.