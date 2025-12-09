Россиянин поссорился со знакомым и выстрелил ему в пах из охотничьего обреза
В Ставропольском крае во время застолья произошёл конфликт со стрельбой. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Событие случилось в станице Бекешевской, где компания употребляла алкоголь. Между двумя знакомыми мужчинами возникла ссора. Один из участников спора достал обрез охотничьего ружья и дважды выстрелил в приятеля. Пули попали собеседнику в паховую область.
После этого пострадавший обратился к случайной прохожей. Женщина вызвала полицию. Медики оценили состояние раненого как средней степени тяжести. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину. Правоохранители изъяли у него оружие.
Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Отдельно полиция расследует возможное нарушение закона об обороте оружия.
