Россиянин открыл стрельбу по подросткам из-за камней, брошенных на крышу гаража

В станице Каргинской мужчина выстрелил в подростка из пневматической винтовки
Фото: Istock/Dmitri Toms

В Ростовской области мужчина выстрелил в подростка из пневматической винтовки. Подробности сообщает СК РФ по региону.



Инцидент произошёл в станице Каргинской Боковского района. По информации следствия, подозреваемый находился во дворе своего дома и увидел двух ранее незнакомых несовершеннолетних.

Мужчина решил, что они бросают камни по крыше его гаража, и произвёл выстрел металлической пулей в 15-летнего подростка, чтобы напугать его. В результате ранения пострадавшему потребовалась операция: медики извлекли пулю из брюшной полости. Следователи возбудили уголовное дело. Суд назначил фигуранту меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Ольга Щелокова

