Россиянин открыл стрельбу по подросткам из-за камней, брошенных на крышу гаража
В Ростовской области мужчина выстрелил в подростка из пневматической винтовки. Подробности сообщает СК РФ по региону.
Инцидент произошёл в станице Каргинской Боковского района. По информации следствия, подозреваемый находился во дворе своего дома и увидел двух ранее незнакомых несовершеннолетних.
Мужчина решил, что они бросают камни по крыше его гаража, и произвёл выстрел металлической пулей в 15-летнего подростка, чтобы напугать его. В результате ранения пострадавшему потребовалась операция: медики извлекли пулю из брюшной полости. Следователи возбудили уголовное дело. Суд назначил фигуранту меру пресечения в виде запрета определённых действий.
