Россиянин предложил новому мужчине экс-возлюбленной выпить и убил его

В Тюменской области 30-летний житель Ялуторовского района предстанет перед судом за расправу над мужчиной. Об этом информирует региональное управление следственного комитета России (СКР).



Инцидент произошел 5 апреля в селе Солобоево. В этот день обвиняемый прибыл к дому бывшей сожительницы, с которой у них есть общий ребенок. Там он неожиданно встретил нового знакомого экс-возлюбленной.

Чтобы ослабить его бдительность, фигурант предложил ему выпить вместе. После совместного употребления алкоголя завязался откровенный разговор, который перерос в конфликт. В результате преступник напал на оппонента и нанес ему три удара ножом, от которых тот скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом передано в суд для рассмотрения.

Екатерина Коршунова

