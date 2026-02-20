Ударил молотком и расчленил: пенсионер признался в убийстве жены, совершенном почти 20 лет назад

20 февраля 2026, 22:28

В Петербурге задержали убившего жену молотком из-за квартиры пенсионера

Фото: istockphoto/Cynthia Lempitsky

В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска задержали 66-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве супруги, совершённом почти 18 лет назад. Об этом сообщает 78.ru.