Ударил молотком и расчленил: пенсионер признался в убийстве жены, совершенном почти 20 лет назад
В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска задержали 66-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве супруги, совершённом почти 18 лет назад. Об этом сообщает 78.ru.
Об исчезновении 52-летней женщины в полицию Адмиралтейского района сообщили 6 октября 2008 года. Тогда же возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось — женщина много лет числилась без вести пропавшей.
Спустя 17 лет, в феврале 2026 года, сотрудники регионального главка МВД провели комплекс оперативных мероприятий и вышли на предполагаемого преступника. По версии следствия, им оказался муж пропавшей, который всё это время продолжал жить в Петербурге. Как утверждается, он намеренно запутывал расследование, предлагая разные версии исчезновения жены. 18 февраля мужчину задержали у него дома.
Следствие считает, что мотивом стала корысть. Подозреваемый хотел получить долю супруги в их общей квартире на улице Декабристов. В октябре 2008 года во время ссоры он несколько раз ударил женщину молотком по голове, от травм она умерла на месте. Чтобы скрыть следы, мужчина, по данным правоохранителей, расчленил тело и вывез останки в лес в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Сообщается, что под давлением собранных доказательств задержанный признал вину и подробно описал произошедшее. Дело переквалифицировали в «убийство из корыстных побуждений», решается вопрос о мере пресечения.
Параллельно в Ломоносовском районе продолжаются поисковые работы — останки погибшей до сих пор не обнаружили.
