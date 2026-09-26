Россиянин прыгнул с мыса Тобизина в воду и потерял сознание от болевого шока

26 сентября 2026, 08:13

Во Владивостоке юноша потерял сознание после прыжка с 11-метрового мыса Тобизина

Фото: Istock/Liudmila Kiermeier

Во Владивостоке молодой человек прыгнул с мыса Тобизина в воду и потерял сознание. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.