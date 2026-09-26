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Россиянин прыгнул с мыса Тобизина в воду и потерял сознание от болевого шока

Во Владивостоке юноша потерял сознание после прыжка с 11-метрового мыса Тобизина
Фото: Istock/Liudmila Kiermeier

Во Владивостоке молодой человек прыгнул с мыса Тобизина в воду и потерял сознание. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.



Турист прыгнул с 11-метровой высоты прямо в воду. Парень не рассчитал траекторию, всем телом ударился о поверхность и от болевого шока потерял сознание. В этот момент рядом находились его друзья. Они бросились в воду, вытащили пострадавшего и перенесли его на землю. После этого молодого человека осмотрели врачи. Он пришёл в себя.

Мыс Тобизина — популярное место среди туристов во Владивостоке. Скалы здесь обрываются в море, и отдыхающие часто прыгают с них в воду. Однако такие прыжки несут серьёзный риск: высота большая, а поверхность воды при неправильном входе бьёт по телу как бетон.

Ольга Щелокова

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