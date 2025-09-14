Россиянин принял начальника за дикого зверя и выстрелил в него

14 сентября 2025, 11:33

В Хакасии охотник застрелил начальника, приняв его за зверя

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

В Хакасии задержали мужчину, который во время охоты по неосторожности застрелил своего начальника. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление СК России по региону.