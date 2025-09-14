Россиянин принял начальника за дикого зверя и выстрелил в него
В Хакасии задержали мужчину, который во время охоты по неосторожности застрелил своего начальника. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление СК России по региону.
Инцидент произошёл 12 сентября в тайге, куда на охоту отправились пятеро мужчин из Абакана. Разделившись на две группы, они продолжили путь по лесу. Вечером один из охотников заметил движение в кустах и, предположив, что это дикий зверь, произвёл выстрел, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения.
Как выяснилось позже, под огонь попал 48-летний начальник стрелявшего. Полученное ранение оказалось смертельным.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Сейчас задержанный находится под следствием, проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
