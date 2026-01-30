Россиянин приревновал бывшую жену и зарезал ее нового возлюбленного
Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного своей бывшей жены возле подъезда, происходившее сняла камера домофона. Об этом проинформировало региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, днем 28 января 31-летний мужчина у одного из домов на улице Композитора Касьянова вступил в конфликт с ранее знакомым человеком. В ходе ссоры нападавший нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия. От полученных травм 32-летний россиянин скончался на месте.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали.
На допросе он заявил, что все произошло из-за ревности, так как погибший состоял в отношениях с его бывшей супругой. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
