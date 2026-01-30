Россиянин приревновал бывшую жену и зарезал ее нового возлюбленного

30 января 2026, 19:23

Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного бывшей жены возле подъезда

Фото: iStock/Fedorovekb

Житель Нижнего Новгорода зарезал нового возлюбленного своей бывшей жены возле подъезда, происходившее сняла камера домофона. Об этом проинформировало региональное следственное управление СК РФ.