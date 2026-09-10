В Дагестане резко выросло число укусов ядовитой гюрзы
Туристы в Дагестане стали в десять раз чаще умирать от укуса гюрзы — самой ядовитой змеи. Как сообщает Telegram-канал Mash, в 2026 году число нападений достигло рекорда за последние 25 лет: пресмыкающиеся стали чаще выползать к людям.
В начале сентября гюрза укусила 10-летнего ребёнка во дворе частного дома. Врачи быстро помогли и спасли малыша. В августе рептилия укусила 86-летнего мужчину: после укуса он несколько недель восстанавливал зрение и слух.
С 2001 по 2025 год в Дагестане официально зарегистрировали всего 25 нападений ядовитых гадов, трое человек погибли. За 2026 год уже зафиксировали десять случаев — среднегодовой показатель вырос в десять раз.
Гюрза, или левантская гадюка, — самая опасная змея в стране. Она живёт в сухих предгорьях, ущельях и речных долинах. Яд гюрзы вызывает сильную боль и быстрорастущий отёк, затем нарушает свёртываемость крови, вызывает внутренние кровоизлияния и некроз тканей. В тяжёлых случаях возможен смертельный исход.
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