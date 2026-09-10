В Дагестане резко выросло число укусов ядовитой гюрзы

10 сентября 2026, 12:30

Фото: Istock/User10095428_393

Туристы в Дагестане стали в десять раз чаще умирать от укуса гюрзы — самой ядовитой змеи. Как сообщает Telegram-канал Mash, в 2026 году число нападений достигло рекорда за последние 25 лет: пресмыкающиеся стали чаще выползать к людям.