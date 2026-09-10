Таможня Северной Осетии накрыла международную банду контрабандистов

10 сентября 2026, 12:18

Таможня Северной Осетии выявила контрабанду товаров из Турции на 60 млн рублей

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Северо-Осетинской таможни выявили международную преступную группу, которая организовала незаконный ввоз товаров народного потребления в Россию. Как сообщает пресс-служба ведомства, сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 60 млн рублей.