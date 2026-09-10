Таможня Северной Осетии накрыла международную банду контрабандистов
Сотрудники Северо-Осетинской таможни выявили международную преступную группу, которая организовала незаконный ввоз товаров народного потребления в Россию. Как сообщает пресс-служба ведомства, сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 60 млн рублей.
Таможенники выяснили, что иностранный гражданин покупал в Турции лекарства, одежду, обувь, детское питание и другие товары. Затем он планировал перепродать их в России. Мужчина передавал водителям-соучастникам поддельные документы на груз и транспорт.
Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники таможни отследили маршрут фуры и задержали членов группы в момент разгрузки. По факту уклонения от уплаты таможенных платежей организованной группой против фигурантов возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 194 УК РФ.
Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет и штраф до одного миллиона рублей. Мероприятия провели вместе с сотрудниками Северо-Кавказской оперативной таможни и УФСБ по Республике Северная Осетия.
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