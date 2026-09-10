В Хабаровском крае перевернулся школьный автобус с 12 детьми
10 сентября в районе имени Лазо Хабаровского края перевернулся школьный автобус с детьми. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно на 72-м километре автомобильной дороги «Подъезд к посёлку Мухен». Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся. В транспортном средстве ехали 12 детей в сопровождении троих педагогов.
По предварительным сведениям, один ребёнок пострадал. В настоящее время на месте происшествия работает экипаж ДПС. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
До этого сообщалось о трагедии в Ингушетии. Там лишённый прав водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся с места ДТП.
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