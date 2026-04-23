В Сургуте автоледи на иномарке протаранила вагон тепловоза на переезде
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».
Инцидент произошёл в районе улицы Трубной. Женщина 1986 года рождения управляла автомобилем Honda. Она врезалась в один из вагонов локомотива. Тепловоз следовал по путям в момент столкновения.
В ДТП никто не пострадал. Однако иномарка получила серьёзные механические повреждения. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Специалисты проверяют состояние железнодорожного переезда, наличие знаков и шлагбаумов. Полицейские опрашивают очевидцев и женщину-водителя.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Москве на МЦД-1, где мужчина попал под поезд на станции «Москва-Сити».
Читайте также: