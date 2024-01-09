СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

Фото: сайт СК РФ
После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом Восточное межрегиональное СУТ СК сообщает в своём Телеграм-канале.
«Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) УК РФ», — говорится в публикации.
Ранее в РЖД сообщили, что 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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