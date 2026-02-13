Россиянин пробил себе легкое бутылкой коньяка
Бутылка коньяка чуть не убила мужчину, пробив ему пробкой легкое. В НИИ Склифосовского провели экстренную операцию. Об этом сообщает MK.RU.
Пострадавший отправился в поездку на снегоходе и спрятал бутылку коньяка на груди под курткой. При падении пробка от емкости пробила ему мягкие ткани и мышцы, застряв в плевральной полости.
Торакальные хирурги зашили поврежденные ткани и через небольшой разрез извлекли крупный фрагмент инородного тела. Второй кусочек пробки находился глубоко внутри грудной клетки, рядом с легким. Медикам удалось аккуратно его достать.
Примечательно, что всего через пять дней самочувствие мужчины полностью вернулось в норму. Врачи оценили его состояние и отпустили домой.
Читайте также: