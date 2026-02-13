Россиянин пробил себе легкое бутылкой коньяка

13 февраля 2026, 19:48

В Москве спасли мужчину, пробившего легкое пробкой от бутылки коньяка

Фото: iStock/DarthArt

Бутылка коньяка чуть не убила мужчину, пробив ему пробкой легкое. В НИИ Склифосовского провели экстренную операцию. Об этом сообщает MK.RU.