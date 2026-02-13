Парень взял в заложники попугайчиков девушки ради встречи с ней
В Японии арестовали 26-летнего парня, который угрожал домашним птицам своей знакомой ради встречи с ней. Об этом сообщает Dexerto.
По словам 20-летней девушки, друг позвонил ей ночью, сказав, что взял четырех ее попугайчиков в заложники. Он потребовал, чтобы она вернулась и извинилась, пообещав, что тогда питомцы останутся живы.
Жертва не стала реагировать на угрозы и сразу обратилась в полицию. В итоге злоумышленника задержали. Что именно послужило поводом для шантажа и почему он хотел добиться встречи, пока неизвестно. Сейчас все попугайчики находятся в безопасности.
