Россиянин прогуливался и нашел мешок с черепами и костями

19 октября 2025, 19:22

Житель Петербурга нашел череп и кости в Ленобласти

Фото: istockphoto/Dzurag

19 октября в лесу около посёлка Грибное в Выборгском районе Ленинградской области обнаружились человеческие останки. Об этом пишет «Фонтанка».