Россиянин прогуливался и нашел мешок с черепами и костями
19 октября в лесу около посёлка Грибное в Выборгском районе Ленинградской области обнаружились человеческие останки. Об этом пишет «Фонтанка».
Житель Санкт-Петербурга наткнулся на находку во время прогулки. В синем мешке находились фрагменты двух черепов и кости. Материалы отправили на судебно‑медициническую экспертизу для выяснения всех обстоятельств.
Ранее железнодорожники на перегоне Улымсос — Оус в Свердловской области (примерно в 59 км от Ивделя) нашли труп в чёрной одежде со следами насильственной смерти.
Скелетированные останки располагались на дереве, а череп — на земле. Тело частично обглодали дикие животные.
