Россиянин проломил голову топором гостю, отказавшемуся уходить
В Благовещенске 38-летний местный житель во время продолжительного застолья напал с топором на знакомого. Об этом сообщает СУ СКР по Амурской области.
По информации следствия, в ноябре 2025 года вечером мужчина выпивал у себя дома вместе с приятелем. Между ними произошла ссора, после чего хозяин попросил гостя уйти, но тот отказался.
Разъярённый владелец жилплощади схватил топор и ударил приятеля по голове. Затем он осознал случившееся и вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали потерпевшего с открытой проникающей черепно-мозговой травмой и ушибом мозга.
Судебно-медицинский эксперт квалифицировал вред здоровью мужчины как тяжкий и опасный для жизни. В отношении нападавшего, который ранее уже имел проблемы с законом, следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. В ближайшее время его передадут в суд.
