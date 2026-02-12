Шестилетний мальчик самостоятельно покинул детсад в российском городе
Шестилетний воспитанник детского сада в Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 5 февраля сам оделся и покинул учреждение.
Ребенок без сопровождения дошел до дома, где его нашел отец, сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, воспитатель не обеспечила контроль за тем, что мальчик остается в детском саду. В момент, когда он ушел, она находилась в группе. Прокуратура начала проверку.
Правоохранители напомнили, что подобные случаи в регионе уже происходили. Так, 30 января в Академическом районе Екатеринбурга трехлетний ребенок во время «тихого часа» самостоятельно оделся и вышел из частного детсада. Он добрался до дома, и его заметили соседи в подъезде.
Ранее в Сочи задержали 13-летнего мальчика, планировавшего нападение на школу.
