Россиянин пустил в ход нож после перепалки на пляже

04 августа 2026, 18:42

Житель Кузбасса получил год работ за порезанные шины после конфликта на пляже

Фото: iStock/Nataliy Kl

Отдых на речке закончился крупным счетом за ремонт для жителя Кемеровской области. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на суд.





По данным портала, конфликт разгорелся в Новокузнецком районе. Мужчина разругался с другим отдыхающим и решил отомстить. Он взял нож и стал бить им автомобиль оппонента, повредив колеса.

«На берегу реки подсудимый на почве незначительного конфликта подошел к автомобилю потерпевшего и ножом повредил четыре шины», — говорится в сообщении.