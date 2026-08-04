Достижения.рф

Россиянин пустил в ход нож после перепалки на пляже

Житель Кузбасса получил год работ за порезанные шины после конфликта на пляже
Фото: iStock/Nataliy Kl

Отдых на речке закончился крупным счетом за ремонт для жителя Кемеровской области. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на суд.



По данным портала, конфликт разгорелся в Новокузнецком районе. Мужчина разругался с другим отдыхающим и решил отомстить. Он взял нож и стал бить им автомобиль оппонента, повредив колеса.

«На берегу реки подсудимый на почве незначительного конфликта подошел к автомобилю потерпевшего и ножом повредил четыре шины», — говорится в сообщении.
Ущерб превысил 100 тысяч рублей. В суде кузбассовец вину не признал. В итоге его приговорили к одному году принудительных работ.
Лидия Пономарева

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