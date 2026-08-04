Россиянин пустил в ход нож после перепалки на пляже
Житель Кузбасса получил год работ за порезанные шины после конфликта на пляже
Отдых на речке закончился крупным счетом за ремонт для жителя Кемеровской области. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на суд.
По данным портала, конфликт разгорелся в Новокузнецком районе. Мужчина разругался с другим отдыхающим и решил отомстить. Он взял нож и стал бить им автомобиль оппонента, повредив колеса.
«На берегу реки подсудимый на почве незначительного конфликта подошел к автомобилю потерпевшего и ножом повредил четыре шины», — говорится в сообщении.Ущерб превысил 100 тысяч рублей. В суде кузбассовец вину не признал. В итоге его приговорили к одному году принудительных работ.