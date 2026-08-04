Пожар разгорелся на производственном объекте в российском регионе
Пожар произошел на производственном объекте в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.
По данным телеграм-канала Mash, речь идет о Камском заводе масел. Предварительно, возгорание началось из-за взорвавшейся емкости.
В ведомстве отметили, что огонь охватил резервуар с дизельным топливом. Информации о пострадавших и площади пожара пока нет. К ликвидации возгорания привлекли 64 человек и 16 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошел пожар в историческом здании Александровского подворья в Староваганьковском переулке. Очевидцы заметили густой черный дым из вентиляции, после чего вызвали экстренные службы.
Читайте также: