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Пожар разгорелся на производственном объекте в российском регионе

Mash: пожар произошел на Камском заводе масел в Перми
Фото: iStock/DmyTo

Пожар произошел на производственном объекте в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем канале в мессенджере Max.



По данным телеграм-канала Mash, речь идет о Камском заводе масел. Предварительно, возгорание началось из-за взорвавшейся емкости.

В ведомстве отметили, что огонь охватил резервуар с дизельным топливом. Информации о пострадавших и площади пожара пока нет. К ликвидации возгорания привлекли 64 человек и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошел пожар в историческом здании Александровского подворья в Староваганьковском переулке. Очевидцы заметили густой черный дым из вентиляции, после чего вызвали экстренные службы.

Лидия Пономарева

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