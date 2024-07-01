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В Кузбассе арестовали подростка по обвинению в работе на террористов

01 июля 2024, 16:02
Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Кузбассе заключили под стражу подростка, который обвиняется в участии в деятельности террористической организации.
Как отметили правоохранители, молодому человеку грозит реальный срок несмотря на возраст.

«В период с мая по июнь 2024 года фигурант в целях продолжения деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свободы России», признанного террористическим и запрещенным на территории РФ, вступил в его ряды и выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах, расположенных в регионе», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области.



В отношении подростка возбуждено уголовное дело, на время следствия он будет находится под стражей.

Ранее правоохранители освободили 56-летнего итальянского бизнесмена, генерального директора крупнейшего европейского производителя технических газов SIAD Rus Стефано Гуидотти, похищенного в центре Москвы, его похитители арестованы.

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#подросток
#террористы
В России чуть не задушили 15-летнего школьника, назвав его украинским шпионом
01 июля 2024, 16:10

Фото: istockphoto / mrohana

В Забайкалье девятнадцатилетний житель Читинского района напал на пятнадцатилетнего подростка, которого он обвинил в шпионаже в пользу Украины. Об этом порталу Chita.ru рассказала местная жительница.
Женщина сообщила, что молодой человек напал на подростка на улице, схватил его за горло и требовал признаться, на кого тот якобы работает. Подросток умолял отпустить его и просил связаться с его бабушкой.

«Полиция задержала агрессора. Им оказался местный житель, который и раньше беспокоил соседей. По некоторым данным, его могут отправить в медицинское учреждение специального профиля», — сообщили в издательстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку этого инцидента.

Ранее стало известно, что в то же время в Волгограде женщины напали на школьников перед выпускным, применив физическую силу.

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Меликов: убитый в Дагестане боевик участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы

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Меликов: убитый в Дагестане боевик участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы
01 июля 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Один из убитых террористов в Дагестане участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
Речь идет о беспорядках, которые произошли на фоне прилета самолета из Израиля. Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу, предположительно, для поисков израильских граждан.

Тогда аэропорт временно закрыли, сам Меликов называл ситуацию возмутительной и характеризовал ее, как грубое нарушение закона.

В начале октября прошлого года Израиль атаковали участники палестинского движения ХАМАС, проникнув в приграничные районы на юге государства. Израильская армия ответила началом операции «Железные мечи» в Газе.

Кроме того, власти Израиля устроили Газе полную блокаду, остановив поставки еды, воды, электроэнергии, топлива и медикаментов.

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Коммунальный портал: В Барнауле джип ушел под землю из-за порыва на водопроводе
В Барнауле джип провалился под землю из-за утечки на водопроводе
01 июля 2024, 16:00

Фото: istockphoto / Anton Novikov

На паркинге у автоцентра в Барнауле под землю провалился джип. Сначала из-под днища авто забил коммунальный гейзер и распугал прохожих, а после образовалась яма, поглотившая внедорожник. Обошлось без пострадавших, машина пока остается на дне.
Причиной образования провала стали гидравлические испытания, сообщают РИА-Новости. В официальном комментарии от коммунальщиков указывается, что проверка сетей на прочность привела к «повреждению с выходом воды наружу и провалом грунта».

Сейчас место провала оградили, гейзер больше не бьет. На месте работают коммунальные службы и спецтехника.


Напомним, в России выросли тарифы за коммунальные услуги. Это произошло на фоне плановой индексации, которая началась с 1 июля 2024 года. Для жителей Московской области рост тарифов не превысил 15,6%.

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Меликов: число жертв атаки террористов в Дагестане выросло до 22 человек
01 июля 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Число жертв атаки террористов 23 июня в Республике Дагестан увеличилось до 22 человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.
В конце июня боевики напали на церкви, синагоги, а также пост ДПС, а затем скрылись. Позже преступников обнаружили и уничтожили. Пособники террористов разыскиваются.

Ранее сообщалось, что преступную группировку создал отпрыск бывшего чиновника Магомеда Омарова Осман. Он требовал от членов банды признания собственного лидерства, а также, чтобы ему давали присягу.

Бизнесмен Абдулла Аллаев называл сыновей Омарова подлыми, сравнивая их с отцом, поскольку они избивали и поджигали его заведение. После того, как Аллаев «перешел дорогу» Омарову, тот испортил предпринимателю жизнь.

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#новости
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В Санкт-Петербурге мигрант на машине сбил подростка
01 июля 2024, 15:22

Фото: istockphoto / Motortion

В Санкт-Петербурге мигрант на автомобиле сбил 16-летнюю школьницу, которая вышла из трамвая на тротуар, сообщили в «Фонтанке».
Водитель автомобиля Skoda Rapid сбил школьницу на проспекте Добролюбова.

«ДТП произошло накануне вечером. За рулем машины находился 26-летний гражданин Узбекистана. Подростка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы. Мать пострадавшей девушки отметила, что та некоторое время не сможет ходить», — отметили в издании.

В отношении мужчины было составлено два административных протокола. За последние два года этого иностранца дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Муж задушил жену во время массажа и утопил в ванне в Санкт-Петербурге
01 июля 2024, 15:03

Фото: istockphoto/Viktoriia Hnatiuk

Муж задушил жену во время массажа и утопил в ванне в Парголово Выборгского района Петербурга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Уточняется, что мужчина сам заявил в полицию о содеянном.
Он позвонил правоохранителям в пять часов утра, стражи порядка сразу прибыли на место. Злоумышленник пояснил полицейским, что делал супруге массаж среди ночи, а потом без всяких на то причин сдавил голову руками и задушил. После этого он отнес труп благоверной в ванну, наполнив ее и положил туда тело вниз лицом и затем ушел из квартиры.

Мужчину задержали. Как выяснилось, он был пьян. Житель Северной столицы ранее уже привлекался к уголовной ответственности, но его освободили по здоровью. После задержанный лежал в психстационаре. Тело убитой изучают эксперты.

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В Сибири инспектор ДПС задержал пьяного водителя, прыгнув к нему в машину
01 июля 2024, 15:03

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Красноярском крае задержали пьяного водителя, разъезжавшего на людном пляже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения разъезжал на людном пляже на берегу Тубинского залива в Красноярском крае.

«В дежурную часть МО МВД России «Минусинский» пришло сообщение о том, что водитель, который, судя по всему, находится в состоянии алкогольного опьянения, совершает опасные манёвры на территории Потрошиловского бора. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место происшествия. На пляже они обнаружили водителя, который управлял автомобилем Toyota Land Cruiser Prado и двигался с высокой скоростью.», — рассказала Ирина Волк.

Экипаж ДПС потребовал остановить машину, но водитель проигнорировал требования. Одному из полицейских удалось запрыгнуть в машину и остановить ее. Машиной управлял 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии.

В отношении водителя составлен ряд административных материалов. Ему назначен административный арест на пять суток. Ему также грозит лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет и штраф более 30 тысяч рублей.

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Полиция задержала четверых подозреваемых в похищении гражданина Италии в Москве
01 июля 2024, 14:59

Фото: istockphoto/Oleksandr Sadovenko

Правоохранители освободили 56-летнего итальянского бизнесмена, генерального директора крупнейшего европейского производителя технических газов SIAD Rus Стефано Гуидотти, похищенного в центре Москвы. Его похитители арестованы.
Заявление о пропаже итальянского бизнесмена поступило в полицию от его родных 28 июля, сообщает телеграм-канал Mash. Неизвестные схватили его на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, посадили в BMW и увезли в неизвестном направлении.

Оперативники обнаружили автомобиль спустя два дня в Брянске. Мужчину освободили, четверо предполагаемых похитителей задержаны. Двое из них постоянно проживают в Дагестане, один — в Узбекистане. Все подозреваемые доставлены в ОМВД по Тверскому району столицы.

Гуидотти имеет двойное гражданство — России и Италии. Установлено, что незадолго до произошедшего у него произошел конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Поиски заказчика похищения продолжаются. Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемых.

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В США молния ударила в 50 христиан
01 июля 2024, 14:45

Фото: istockphoto / Maksym Isachenko

В США молния попала в группу туристов, состоящую из 50 юных христиан.Об этом сообщило ведомство People.
После попадания молнии в туристов штата Юта семь человек были госпитализированы. Инцидент произошёл в четверг, 27 июня, недалеко от города Салина в округе Севир.

«Поход был организован мормонской Церковью Святых последних дней, в нем участвовали десятки юных христиан. Из-за кратковременной грозы в том районе образовалось много луж. В ходе похода в одного из молодых людей ударила молния, которая попала в землю рядом с ним. Около 50 человек почувствовали электрический разряд», — сказано в сообщении полиции округа.

Двоим пострадавшим понадобилась срочная помощь — их отправили в больницу на вертолете. Остальные были госпитализированы в общем порядке в другую клинику.

Врачи заявили, что жизни молодых людей ничего не угрожает.

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