В Кузбассе арестовали подростка по обвинению в работе на террористов

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В Кузбассе заключили под стражу подростка, который обвиняется в участии в деятельности террористической организации.
Как отметили правоохранители, молодому человеку грозит реальный срок несмотря на возраст.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело, на время следствия он будет находится под стражей.
Ранее правоохранители освободили 56-летнего итальянского бизнесмена, генерального директора крупнейшего европейского производителя технических газов SIAD Rus Стефано Гуидотти, похищенного в центре Москвы, его похитители арестованы.
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«В период с мая по июнь 2024 года фигурант в целях продолжения деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свободы России», признанного террористическим и запрещенным на территории РФ, вступил в его ряды и выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах, расположенных в регионе», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело, на время следствия он будет находится под стражей.
Ранее правоохранители освободили 56-летнего итальянского бизнесмена, генерального директора крупнейшего европейского производителя технических газов SIAD Rus Стефано Гуидотти, похищенного в центре Москвы, его похитители арестованы.
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Мелисса Тимофеева