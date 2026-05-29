Стало известно, что могло случиться с пропавшей в Омске парой сапбордистов
Двое любителей сапбордов — 40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга, пропавшие накануне на реке Иртыш, могли утонуть. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пара давно ведёт активный образ жизни: они катаются на лыжах, организуют походы, сплавляются на байдарках. Прошлым летом Анатолий и Ольга проплыли на сапах 30 километров по Иртышу.
Известно, что пропавшие собирались в сплав на сапах на один-два дня, но маршрут никому не сообщили. Родные забили тревогу, когда омичи не вышли на работу. Местный житель в последний раз видел легко одетых сапбордистов вечером 25 мая — они проплывали под метромостом. На улице тогда было прохладно и ветрено.
В мае Иртыш представляет серьёзную опасность: сильное течение и водовороты. Сейчас температура воды в реке — около +13 градусов. Даже опытный человек быстро теряет силы и может утонуть за считаные минуты.
Читайте также: