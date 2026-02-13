13 февраля 2026, 18:13

В Башкирии россиянин расчленил мать и отрубил ей голову топором

Фото: istockphoto/sand86

В Башкирии арестовали 25-летнего жителя Кумертау, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.