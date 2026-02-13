Россиянин расчленил мать и отрубил ей голову топором
В Башкирии арестовали 25-летнего жителя Кумертау, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.
По данным следствия, мужчина находился с женщиной на кухне, где между ними произошёл конфликт на почве личной неприязни. После этого он взял в ванной топор, вернулся и, схватив мать за одежду, повалил её на пол. Как полагают правоохранители, далее он нанёс множественные удары по шее, в результате чего потерпевшая погибла.
По версии следствия, пытаясь скрыть произошедшее, обвиняемый расчленил тело и разложил части по пакетам, стеклянным банкам и пластиковым тазам. После поступившей информации возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
