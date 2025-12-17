В российском городе двое парней спасли девочку от душителя

17 декабря 2025, 12:48

В Борисоглебске возбудили уголовное дело после нападения на девочку-подростка

Фото: Istock/Akintevs

В городе Борисоглебск Воронежской области двое друзей, 18-летний Евгений Вельдин и его товарищ, проявили решимость и спасли 15-летнюю девушку от агрессивных действий неизвестного. Подробности сообщает «ТV Губерния | Новости Воронежа» во ВКонтакте.