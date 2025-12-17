В российском городе двое парней спасли девочку от душителя
В городе Борисоглебск Воронежской области двое друзей, 18-летний Евгений Вельдин и его товарищ, проявили решимость и спасли 15-летнюю девушку от агрессивных действий неизвестного. Подробности сообщает «ТV Губерния | Новости Воронежа» во ВКонтакте.
Инцидент произошёл вечером 16 декабря на Аэродромной улице. Молодые люди в этот момент прогуливались. Их внимание привлекла странная ситуация: мужчина средних лет схватил и начал душить подростка, которая стояла и разговаривала по телефону. Не раздумывая, оба парня немедленно вмешались.
Они физически оттеснили нападавшего и освободили пострадавшую девушку. После инцидента спасённая школьница чувствует себя нормально. Она уже обратилась в правоохранительные органы и написала заявление о случившемся. Евгений и его друг сфотографировали и сняли на видео злоумышленника, когда тот пытался скрыться. Записи уже передали полиции.
