Вооруженный ножницами россиянин устроил потасовку в автобусе

В Севастополе задержали мужчину, угрожавшего ножницами пассажиру автобуса
Фото: Istock/Andrii Atanov

В Севастополе мужчина угрожал ножницами пассажиру в автобусе. Полиция задержала его. Об этом сообщает УМВД России по городу.



Инцидент произошёл 16 декабря около 23:30 по московскому времени возле Комсомольского парка. 32-летний мужчина размахивал ножницами и угрожал одному из пассажиров. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали дебошира и затем передали его медицинским работникам.

В результате конфликта никто не пострадал. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Они решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где ученик автошколы напал с ножом на инструктора из-за провала на экзамене.

Ольга Щелокова

