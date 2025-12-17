Вооруженный ножницами россиянин устроил потасовку в автобусе
В Севастополе мужчина угрожал ножницами пассажиру в автобусе. Полиция задержала его. Об этом сообщает УМВД России по городу.
Инцидент произошёл 16 декабря около 23:30 по московскому времени возле Комсомольского парка. 32-летний мужчина размахивал ножницами и угрожал одному из пассажиров. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали дебошира и затем передали его медицинским работникам.
В результате конфликта никто не пострадал. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку. Они решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ (угроза убийством).
Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где ученик автошколы напал с ножом на инструктора из-за провала на экзамене.
