В Петербурге 14-летняя школьница потеряла литр крови после пирсинга губы
В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница оказалась в больнице после неудачного пирсинга губы. Девочка потеряла почти литр крови — процедуру ей сделали не в медицинском учреждении, а у мастера, которого нашли через знакомых.
Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, прокол проводили в одном из торговых центров. Мужчина, выполнявший пирсинг, прошёл курсы младшего медперсонала, и сразу после процедуры никаких осложнений не возникло. Однако на следующий день губа у подростка сильно опухла, а спустя ещё двое суток началось обильное кровотечение.
Испуганная мать вызвала скорую помощь. По словам врача Токсовской подстанции, кровь шла настолько сильно, что была залита ванная, коридор и раковина. По визуальной оценке, школьница могла потерять до литра крови. Медик ввёл препараты, остановил кровотечение и срочно доставил пострадавшую в больницу, где её передали хирургам. Сейчас состояние девочки стабилизировалось, угрозы жизни нет.
