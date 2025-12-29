В Петербурге 14-летняя школьница потеряла литр крови после пирсинга губы

29 декабря 2025, 13:22

Фото: iStock/Laura Rossi

В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница оказалась в больнице после неудачного пирсинга губы. Девочка потеряла почти литр крови — процедуру ей сделали не в медицинском учреждении, а у мастера, которого нашли через знакомых.