В Новосибирске кроссовер протаранил кафе на АЗС
В Новосибирске красный Hyundai Tucson въехал в кафе на территории АЗС «Газпромнефть». Информацию опубликовал Telegram-канал АСТ-54 Black.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июля на улице Большевистской. Согласно записи с видеокамер АЗС, машина на полном ходу влетела в здание, разбила окна, заехала внутрь и снесла несколько прилавков с товарами.
Установлено, что водитель этого транспортного средства почувствовал недомогание за рулём, после чего утратил контроль над управлением. В момент аварии в помещении находились сотрудники и посетители — по предварительным сведениям, они не пострадали.
Ранее появлялась информация о ДТП в Челябинской области. На трассе водитель в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав на скорости 180 км/ч врезался в карету скорой помощи.
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