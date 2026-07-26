«Двое суток на пне без сна»: Россиянка обвинила персонал рехаба «Выбор» в пытках
Петербурженка подала заявление в полицию на сотрудников реабилитационного центра «Выбор». Как сообщает Telegram-канал Mash, она обвиняет их в избиениях, лишении сна, еды и воды.
20-летнюю Яну (имя изменено) привезли в рехаб насильно: двое мужчин сделали ей укол, от которого она потеряла сознание, а очнулась уже внутри. Там у неё забрали телефон и пресекали любые попытки связаться с родными.
Два дня девушка просидела на деревянном пне — её облили холодной водой и запретили вставать. Персонал будил пациентов около двух ночи и не давал спать до вечера, постоянно бил. Кроме того, Яна заявила об изнасиловании несовершеннолетней пациентки сотрудником.
В центре находилось около 30 человек, лечение стоило от 100 тысяч рублей в месяц, за доплату давали телефон. Петербурженка провела там три месяца и после выхода обратилась в полицию.
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