«Двое суток на пне без сна»: Россиянка обвинила персонал рехаба «Выбор» в пытках

26 июля 2026, 11:59

Петербурженка обвинила персонал рехаба «Выбор» в жестоком обращении с пациентами

Фото: Istock/sudok1

Петербурженка подала заявление в полицию на сотрудников реабилитационного центра «Выбор». Как сообщает Telegram-канал Mash, она обвиняет их в избиениях, лишении сна, еды и воды.