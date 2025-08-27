Россиянин расправился с новой семьей отца и больше 40 лет оставался на свободе

27 августа 2025, 19:08

В КБР экстрадировали мужчину, который убил новую семью своего отца 41 год назад

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Завершено расследование уголовного дела о расправе над женщиной и ее дочерью в Кабардино-Балкарии больше 40 лет назад. Об этом сообщили в СК РФ.