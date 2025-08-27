Достижения.рф

Россиянин расправился с новой семьей отца и больше 40 лет оставался на свободе

В КБР экстрадировали мужчину, который убил новую семью своего отца 41 год назад
Завершено расследование уголовного дела о расправе над женщиной и ее дочерью в Кабардино-Балкарии больше 40 лет назад. Об этом сообщили в СК РФ.



В мае 1984 года злоумышленник прибыл в Нальчик с целью расправиться с новой семьей своего отца. Дождавшись момента, когда мужчина покинул квартиру, преступник проник внутрь и заколол новую супругу отца. После этого он изнасиловал и задушил дочь женщины от предыдущего брака, забрал из квартиры ценные вещи и скрылся.

Преступление оставалось нераскрытым на протяжении 41 года, пока современные экспертизы не позволили установить личность преступника. Им оказался 67-летний мужчина, живущий за границей. Его задержали и экстрадировали в Россию.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

