Россиянин расправился с новой семьей отца и больше 40 лет оставался на свободе
Завершено расследование уголовного дела о расправе над женщиной и ее дочерью в Кабардино-Балкарии больше 40 лет назад. Об этом сообщили в СК РФ.
В мае 1984 года злоумышленник прибыл в Нальчик с целью расправиться с новой семьей своего отца. Дождавшись момента, когда мужчина покинул квартиру, преступник проник внутрь и заколол новую супругу отца. После этого он изнасиловал и задушил дочь женщины от предыдущего брака, забрал из квартиры ценные вещи и скрылся.
Преступление оставалось нераскрытым на протяжении 41 года, пока современные экспертизы не позволили установить личность преступника. Им оказался 67-летний мужчина, живущий за границей. Его задержали и экстрадировали в Россию.
Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
