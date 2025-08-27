Достижения.рф

В Брянске мужчина украл из магазина 7 кг мяса, чтобы приготовить себе обед

Фото: iStock/nastya_ph

В Брянске задержали мужчину, который украл из магазина мясо ради приготовления обеда. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.



Инцидент произошел в магазине самообслуживания в Володарском районе. Директор торговой точки сообщил в полицию, что один из покупателей взял с полки три упаковки свинины общим весом около 7 килограмм и, не расплатившись, покинул магазин.

Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Кассир попыталась догнать нарушителя, но тот скрылся.

Правоохранители провели расследование и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина с судимостью, проживающий в этом же районе. На допросе задержанный признался, что приготовил обед из украденного мяса. Возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

