Россиянин расправился с сестрой и сам участвовал в поисках ее тела

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Суд в Московской области приговорил 44-летнего Вячеслава Климова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за убийство собственной сестры в ходе ссоры, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Согласно данным следствия, 25 июля 2021 года на Лосином острове на фоне политических разногласий произошел конфликт между мужчиной из США и его сестрой, проживавшей ранее в Америке. В ходе ссоры Климов избил и задушил женщину, а затем сымитировал ее ограбление, чтобы замести следы преступления. Позднее он даже обратился в полицию, сообщив о пропаже сестры, и активно принимал участие в поисках.
После анализа маршрутов передвижения обоих, следователи обнаружили следы, принадлежащие Климову. В ходе обыска в его доме была найдена памятка с подробным планом действий по введению следователей в заблуждение.
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