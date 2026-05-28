В Махачкале загорелся театральный цех
В Русском драматическом театре в Махачкале произошел пожар. Возгорание началось в цехе реквизита, сообщили в региональном МЧС.
Предварительная площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Сигнал о происшествии поступил в экстренную службу «112».
К месту вызова направили силы и средства по повышенному рангу сложности. В 16:59 по московскому времени пожарные прибыли на место. Отмечается наличие задымления.
