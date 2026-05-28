Достижения.рф

В Махачкале загорелся театральный цех

МЧС: В Махачкале произошел пожар в театральном цехе реквизита
Фото: istockphoto/wirot pathi

В Русском драматическом театре в Махачкале произошел пожар. Возгорание началось в цехе реквизита, сообщили в региональном МЧС.



Предварительная площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Сигнал о происшествии поступил в экстренную службу «112».

К месту вызова направили силы и средства по повышенному рангу сложности. В 16:59 по московскому времени пожарные прибыли на место. Отмечается наличие задымления.

Ранее на Монтажной улице в столичном районе Гольяново произошёл пожар в гостинице «Акварель». По информации СМИ, огонь охватил хостел, расположенный в здании.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0