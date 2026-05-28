Дерево рухнуло на ребенка в российском городе
В Благовещенске 14-летнего мальчика госпитализировали после падения на него дерева. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло днем 28 мая на улице Загородной. В настоящее время проводится проверка, причины и обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Сотрудники ведомства оценят действия должностных лиц, ответственных за благоустройство. При наличии оснований они примут меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в Липецке дерево упало и повредило два автомобиля у дома №1 на улице Московской. Причиной стали порывы ветра около 18 м/с. В результате ЧП один из находившихся внутри людей оказался зажат.
Читайте также: