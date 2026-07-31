Россиянин расправлялся с москвичами ради их квартир

31 июля 2026, 15:39

Липецкий суд дал 20 лет колонии организатору убийств москвичей ради их квартир

Фото: iStock/AMilkin

Липецкий областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 51-летнего Сергея Кима, который организовал убийства двух москвичей ради их квартир. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.