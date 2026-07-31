Россиянин расправлялся с москвичами ради их квартир
Липецкий областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 51-летнего Сергея Кима, который организовал убийства двух москвичей ради их квартир. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По версии следствия, мужчина реализовал преступную схему еще в 2017 году. Он выступал в роли организатора, а для «грязной работы» привлек других участников преступной группы, в том числе нескольких силовиков.
Сообщники находили одиноких и пьющих людей с квартирами в столице. Участковые помогали забирать паспорта и оформлять фиктивные сделки купли-продажи. После этого бывших собственников вывозили в Липецкую область, откуда те не возвращались.
По данным местного издания GOROD48, полицейские выманивали хозяев из квартир и передавали их другим членам банды, которые избавлялись от жертв в селе Октябрьское. Одного из мужчин удушили, а другого напоили и закопали заживо.
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