Самолет S7 столкнулся с лисой при вылете из Домодедово
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, во время разбега на взлетно-посадочной полосе Домодедово сбил лису. Об этом сообщает Mash Siberia.
Экипаж ощутил слабый удар и передал информацию диспетчерской службе. После этого специалисты аэропорта осмотрели лайнер. Технических повреждений у воздушного судна не нашли. На полосе работники авиагавани обнаружили погибшую лису.
Если человек встретил лису, ему следует сохранять спокойствие и не приближаться к животному. Не нужно пытаться ее покормить, погладить, поймать или сделать фото с близкого расстояния. Лучше медленно и без резких движений отойти, оставив лисе свободный путь для ухода. Если рядом есть дети или собака, детей нужно держать возле себя, а собаку — на коротком поводке.
Особенно осторожным нужно быть, если лиса не боится людей, подходит слишком близко, ведет себя агрессивно, выглядит дезориентированной, шатается или у нее заметно обильное слюноотделение. В такой ситуации нельзя прогонять ее самостоятельно: нужно уйти в безопасное место и сообщить в службу 112 или местную службу отлова животных. Если лиса укусила или поцарапала человека, рану необходимо сразу промывать водой с мылом не меньше 15 минут и как можно скорее обратиться в травмпункт, поскольку дикие лисы могут переносить бешенство.
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