Самолет S7 столкнулся с лисой при вылете из Домодедово

31 июля 2026, 15:28

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Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, во время разбега на взлетно-посадочной полосе Домодедово сбил лису. Об этом сообщает Mash Siberia.