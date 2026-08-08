В Красноярском крае ищут семью с восьмилетним ребёнком, пропавшую на рыбалке

08 августа 2026, 09:19

Фото: Istock/tanner778

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи из трёх человек — супругов и их маленького сына, которые не вернулись с рыбалки на моторной лодке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.