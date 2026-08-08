В Красноярском крае ищут семью с восьмилетним ребёнком, пропавшую на рыбалке
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи из трёх человек — супругов и их маленького сына, которые не вернулись с рыбалки на моторной лодке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
45-летний Борис, его 40-летняя жена Марина и их восьмилетний ребёнок выехали на реку Кан ещё три дня назад. Перед отъездом они предупредили родных, что после водной прогулки останутся ночевать на природе и планируют вернуться домой днём 6 августа.
Однако сегодня утром Борис не вышел на работу и не созвонился со своей матерью, как делал это обычно. Тогда женщина забила тревогу — она поняла, что семья так и не вернулась с отдыха. Сейчас спасатели и волонтёры ведут поиски пропавших вдоль реки.
До этого сообщалось о россиянке, которую весной вывезли из рабства в Мьянме. Спустя полугода плена она улетела в Дубай и перестала выходить на связь.
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