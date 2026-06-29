Россиянин рассказал полиции, как расправился с парализованной матерью

29 июня 2026, 11:49

Жителя Калуги осудят за убийство парализованной матери

Фото: iStock/YakobchukOlena

55-летнего жителя Калуги осудят за убийство парализованной матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.