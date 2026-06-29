Россиянин рассказал полиции, как расправился с парализованной матерью
55-летнего жителя Калуги осудят за убийство парализованной матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина, находясь в состоянии опьянения в своей квартире, несколько раз ударил ножом свою 73-летнюю мать в грудь. При этом она не могла передвигаться и защищаться из-за тяжелой болезни.
Пенсионерка скончалась на месте от несовместимых с жизнью травм. После содеянного ее сын сам сообщил обо всем в полицию.
В ходе расследования у фигуранта развилось психическое расстройство, и суд отправил его на принудительное лечение. Недавно медкомиссия заявила о его выздоровлении, после чего следствие возобновили.
Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.
Читайте также: