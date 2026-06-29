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Задержали человека, на чьем дне рождения отравились спортсмены в Подмосковье

SHOT: Задержали человека, на чьем празднике отравились наркотиками спортсмены
Фото: istockphoto/Dzurag

В Подмосковье задержали 24-летнего Павла, организовавшего употребление наркотиков на собственном дне рождения, которое обернулось гибелью двоих гостей. Трагедия произошла в арендованном частном доме в деревне Бакеево.



По данным SHOT, именинник заказал запрещённые вещества у знакомого и после получения от курьера раздал их друзьям. Вскоре двум участникам вечеринки стало плохо — 26-летний воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» Тимур и боксёр Мирзабек скончались до прибытия скорой помощи.

Помимо Павла, задержали также курьера и двоих предполагаемых наркоторговцев. В ходе обысков в их жилище обнаружили 149 свёртков с наркотическими веществами. Возбудили уголовное дело.

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме с «наркотиками» на купюрах. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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