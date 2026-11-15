Россиянин рассказал родным о погоне на трассе и пропал

15 ноября 2026, 09:28

В Хакасии почти неделю ищут водителя, пропавшего после звонка о погоне

Фото: iStock/Maren Winter

В Хакасии почти неделю не могут найти 52-летнего мужчину, который пропал по пути из Владивостока после странных звонков родным. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.