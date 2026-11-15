Россиянин рассказал родным о погоне на трассе и пропал
В Хакасии почти неделю не могут найти 52-летнего мужчину, который пропал по пути из Владивостока после странных звонков родным. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным, в ночь на 10 ноября мужчина перегонял автомобиль под заказ. Во время поездки у машины повредилась выхлопная труба, из-за чего газы стали поступать в салон. После этого водитель несколько раз звонил в экстренные службы и родственникам, причем вел себя странно.
Мать пропавшего рассказала, что во время телефонных разговоров сын говорил ей про шпионов и погоню. В последней беседе, состоявшейся около трех часов ночи, он жаловался на сильный холод и спрашивал, не пора ли прощаться. Вскоре после этих слов связь оборвалась.
Автомобиль нашли на трассе с открытыми дверями. Родственники предполагают, что мужчину могли подобрать проезжавшие мимо водители.
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