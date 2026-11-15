В московском стрелковом клубе тяжело ранили женщину
В Москве посетительница стрелкового клуба попала в реанимацию с тяжелым ранением. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, инцидент произошел 14 ноября в одном из столичных заведений. Прибывшие на место медики реанимировали пострадавшую прямо на месте. Уточняется, что в ноябре 2023 года и в мае 2026 в этом же клубе погибли двое мужчин.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошла стрельба. Предварительно, выстрелы раздались на Ботанической улице. Весь инцидент попал на камеру, видео уже распространилось по соцсетям. На кадрах можно увидеть, как неизвестные стреляют в воздух из окон автомобиля, проезжающего по дороге.
До этого выяснился мотив зверской расправы над девушкой на северо-востоке Москвы.
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